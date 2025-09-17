Reformen av grundläggande konstundervisning riskerar slå ut mindre läroanstalter

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

För tillfället förnyas lagstiftningen för grundläggande konstundervisning.

Grundläggande konstundervisning erbjuder konstfostran på fritiden för omkring 128 000 barn och unga i 267 kommuner.

Utbildningsformen styrs av en riksomfattande läroplan med allmän (500 timmar) och fördjupad (1 300 timmar) lärokurs.

Reformen har som målsättning att förnya den grundläggande konstundervisningen och dess lagstiftning genom att främja tillgången till undervisning, utföra strukturella förändringar och förtydliga statens finansieringssystem.

Det nya lagförslaget är på utlåtande fram till 30.9. Bemötandet från läroanstalterna har varit tudelat och kritiskt.

En central oro berör förslaget att övergå till en lärokurs på 1 000 undervisningstimmar.

Speciellt svårt kan det bli för svenskspråkiga läroanstalter i kommuner med krympande elevunderlag.

Förnyelsen riskerar slå ut läroanstalter och medborgarinstitut som i nuläget erbjuder undervisning inom allmän lärokurs med 500 undervisningstimmar.

En fördubbling av undervisningstimmar är utmanande för anordnare i glesbygden där barnantalet minskar och där det finns begränsat med behöriga lärare och undervisningslokaler.

Speciellt svårt kan det bli för svenskspråkiga läroanstalter i kommuner med krympande elevunderlag.

I lagberedningen föreslås en tilläggsfinansiering som kan öka antalet läroanstalter med statsandelar men det är tveksamt ifall tilläggsfinansieringen förverkligas.

Grundläggande konstundervisning har vuxit till den utbildningsform den är idag tack vare de mindre läroanstalterna som i decennier arbetat med att utveckla undervisningen.

Ifall de slås ut försämras tillgången till grundläggande konstundervisning, vilket motverkar målet med lagreformen.

Det behövs en konsekvensbedömning för hur lagreformen påverkar de mindre läroanstalterna och tillgången till grundläggande konstundervisning på svenska.

Elevernas och föräldrarnas åsikter bör höras och en barnkonsekvensbedömning utföras i lagberedningen.

projektledare, Kultur Österbotten Projektet Kulturum