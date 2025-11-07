Rödgrön lista knep knapp seger i Åbo universitets kårval
41 ledamöter representerar över 17 000 studerande vid Åbo universitet.
Resultatet för fullmäktigevalet i Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) är klart.
Röstningsprocenten sjönk något, precis som i kårvalet vid Åbo Akademi. Det landade på 30,62 procent (år 2023: 37,37 procent).
5 045 röstade på någon av de 240 kandidaterna.
Flest röster fick Vihreä Vasemmisto: 974 röster stycken. Tvåa var TSE-listan med 900 röster.
Markus Miilunpalo (TSE-listan) hade flest röster, 112 stycken. Tvåa i röstracet blev Claudia Gonzalez (Vihreä Vasemmisto) med 98 röster, trea Iikka Rajala (TYY Terveeksi) med 91 röster och Oscar Boucht (Fuusio) med 80 röster.
TYY:s fullmäktige består av 41 ledamöter och representerar över 17 000 studerande vid universitetet.
– Fullmäktigevalen är en viktig del av studentdemokratin. De ger studenter möjlighet att påverka hur gemenskapen och studentlivet i Åbo formas, säger TYY:s generalsekreterare Janika Takatalo i pressmeddelandet.
– Många som började i studentpolitiken har senare avancerat till betydande roller i stads- och riksförvaltningen. Valresultaten berättar något om framtidens beslutsfattare, säger hon.
Resultat
Vihreä Vasemmisto: 974 röster, 9 mandat (+1)
TSE-listan: 900 röster, 7 mandat (samma som 2023)
Fuusio: 587 röster, 5 mandat (-2)
Soihdunkantajat: 573 röster, 5 mandat (+1)
TYY Terveeksi 4 (samma som 2023)
Ryhmä Lex 4 (samma som 2023)
Humanistilista 3 (+2)
TYYn Demariopiskelijat ja sitoutumattomat 1 (samma som 2023)
Kokoomus 1 (-2)
Vihertyy 1 (-1)
Turun Keskustaopiskelijat 1 (+1)