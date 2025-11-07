Rödgrön lista knep knapp seger i Åbo universitets kårval

Arkiv/Mikael Piippo Vartannat år är hösten högtid för studentkårsvalen. Över 100 kandidater ställde upp i Åbo Akademis Studentkårs val och över 200 i Åbo universitets studentkårs TYY:s val. Arkivbild.

41 ledamöter representerar över 17 000 studerande vid Åbo universitet.

Resultatet för fullmäktigevalet i Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) är klart.

Röstningsprocenten sjönk något, precis som i kårvalet vid Åbo Akademi. Det landade på 30,62 procent (år 2023: 37,37 procent).

5 045 röstade på någon av de 240 kandidaterna.

Flest röster fick Vihreä Vasemmisto: 974 röster stycken. Tvåa var TSE-listan med 900 röster.

Markus Miilunpalo (TSE-listan) hade flest röster, 112 stycken. Tvåa i röstracet blev Claudia Gonzalez (Vihreä Vasemmisto) med 98 röster, trea Iikka Rajala (TYY Terveeksi) med 91 röster och Oscar Boucht (Fuusio) med 80 röster.

TYY:s fullmäktige består av 41 ledamöter och representerar över 17 000 studerande vid universitetet.

– Fullmäktigevalen är en viktig del av studentdemokratin. De ger studenter möjlighet att påverka hur gemenskapen och studentlivet i Åbo formas, säger TYY:s generalsekreterare Janika Takatalo i pressmeddelandet.

– Många som började i studentpolitiken har senare avancerat till betydande roller i stads- och riks­förvaltningen. Valresultaten berättar något om framtidens beslutsfattare, säger hon.

Resultat

Vihreä Vasemmisto: 974 röster, 9 mandat (+1) TSE-listan: 900 röster, 7 mandat (samma som 2023) Fuusio: 587 röster, 5 mandat (-2) Soihdunkantajat: 573 röster, 5 mandat (+1) TYY Terveeksi 4 (samma som 2023) Ryhmä Lex 4 (samma som 2023) Humanistilista 3 (+2) TYYn Demariopiskelijat ja sitoutumattomat 1 (samma som 2023) Kokoomus 1 (-2) Vihertyy 1 (-1) Turun Keskustaopiskelijat 1 (+1)