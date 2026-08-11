Samppa har följt Inter i 25 år – på torsdag står de inför sin största match någonsin i Europa Intresset för laget väcktes då vänner tog honom med på match i Kuppis. Mikael Heinrichs Samppa Haapio, med solglasögon i mitten av bilden, har följt Inter i 25 år. Inför torsdagens hemmamatch var han hoppfull, men inte övertygad att laget skulle vinna. För trots att Europaspelet gått bra har resultaten i den inhemska ligan inte övertygat den senaste tiden. Johan Backas Publicerad: 11.8.2026, 19:00 Samppa Haapio har i 25 år vari Johan Backas Ge respons åt redaktören Publicerad: 11.8.2026, 19:00 Dela artikeln KOMMENTARER