SFP godkänner inte en stängning av Iniös äldreboende Aftonro

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det är med oro, och stor förvåning som vi i Åbo Underrättelser 14.8 kan läsa att välfärdsområdet Varha vill stänga Iniös enda äldreboende Aftonro.

Så sent som i september förra året godkände välfärdsområdesstyrelsen planen om servicenätverket för social-och hälsovårdstjänster för åren 2024–2026, och enligt den planen ska Iniös äldreboende finnas kvar. Det var alltså politikernas gemensamma linjedragning!

Svenska folkpartiet anser att äldrevården är en form av socialvård som ska ges så nära klientens livsmiljö som möjligt.

Svenska folkpartiet anser att äldrevården är en form av socialvård som ska ges så nära klientens livsmiljö som möjligt.

Att servicen även ska ges på klientens modersmål ska vara en självklarhet.

Välfärdsområdet Varha får dessutom extra pengar av staten för att kunna erbjuda en likvärdig service även i skärgården där avstånden är långa och det ofta krävs speciallösningar för att uppnå en godtagbar servicenivå.

Dessutom får Varha tilläggsfinansiering för att kunna satsa på service på svenska.

Man kan fråga sig hur mycket krut Varha har satt på att verkligen försöka rekrytera personal?

Enligt artikeln i ÅU kan viljan i att stänga Aftonro bero på att det är svårt att rekrytera personal dit.

Vi vet att det kan vara en utmaning att rekrytera hälsovårdspersonal idag, men det problemet gäller inte endast i skärgården.

Man kan fråga sig hur mycket krut Varha har satt på att verkligen försöka rekrytera personal?

Om Varha stänger ner den livsviktiga service som finns kvar på våra skärgårdsöar, leder det till att ösamhällena bryts ner och småningom försvinner.

SFP kommer att fortsätta arbeta för att skärgårdsbornas livsmiljöer ska kunna leva vidare, även i fortsättningen!

ersättare