SFP-politiker får inte köra över demokratiska beslut på Kimitoön

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Kimitoöns kommunfullmäktige beslutade den 10 november enhälligt att skolnätverket vidareutvecklas långsiktigt utifrån fortsatt undervisning på svenska i klasserna 7-9 i Dalsbruk.

Det här beslutet byggde på Vänsterförbundets ändringsförslag i kommunstyrelsen som antogs enhälligt efter diskussioner mellan de politiska grupperna.

Fullmäktiges strategiska beslut i kommunens viktigaste styrdokument innebär en betydande ändring i den omdebatterade skolfrågan från föregående fullmäktigeperiod.

Nya fullmäktige har nu gjort ett riktgivande strategiskt beslut, som nu självklart ska förankras och verkställas.

Det är därför ledsamt att läsa SFP-politikerna Helena Fabritius, Roger Hakalax och Niklas Salminens insändare på åu.fi dagen efter fullmäktige (ÅU 11.11).

De här personerna sitter på de tre tyngsta ordförandeposterna i kommunen och har därmed också ett stort ansvar.

Fabritius, Hakalax och Salminen skriver att ”det [är] viktigt att vi håller fast vid tidigare fattade beslut” från föregående fullmäktigeperiod. De argumenterar för helt nya lösningar i skärgården, moderna skolutrymmen och att elever kan ”pröva nya vägar”.

För en läskunnig blir det självklart att de i sin insändare på tisdagen ifrågasätter fullmäktiges enhälliga beslut från i måndags.

Det hör till demokratin och är inte ovanligt att nya fullmäktige omprövar tidigare kommunala beslut.

Hela syftet med Vänsterförbundets linje för byskolorna har varit att skapa arbetsro som lärare, föräldrar och barn kan känna sig trygga med.

SFP-trions insändare skapar ny osäkerhet och stor förvirring. Det är både oansvarigt och ger en dålig bild utåt.

Om SFP-politikerna vill argumentera för en annan linje i skolfrågan får de göra det, men då får de ange avvikande åsikt och lämna ändringsförslag precis som alla andra beslutsfattare.

Fullmäktige är högsta beslutande organ i vår kommun. Att som ordförande ifrågasätta fullmäktiges demokratiska beslut är att ifrågasätta den kommunala demokratin.

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp godkänner inte att den här trion öppet ifrågasätter fullmäktiges pinfärska enhälliga demokratiska beslut.

Insändaren och ordförandetrions enväldiga agerande har lett till förtroendebrist.

Vänsterns fullmäktigegrupp kräver nu nya spelregler för beredning och kommunikation av alla centrala beslut, för att bygga upp nytt förtroende. Hela SFP-gruppen har ett ansvar för att samarbetet fungerar.

Vi vill framför allt att fullmäktiges demokratiska beslut respekteras, vilket betyder att nya fullmäktiges linje i skolfrågan nu bör förankras i övriga strategiska dokument, konkreta beslut och med allmänheten utan dröjsmål. Våra fantastiska skolor förtjänar äntligen arbetsro.

För vänsterförbundets fullmäktigegrupp i Kimitoöns kommun,