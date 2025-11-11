Framtidstro på Kimitoön kräver mod att fatta beslut

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Budgeten för år 2026 är godkänd av fullmäktige. Budgetboken består av två delar: siffrorna och textdelen, som ger riktlinjer för tjänstemännen inför det kommande budgetåret.

Kommunen har redan en av fullmäktige godkänd handlingsplan för skolorna, framtagen utifrån en omfattande skolutredning.

För oss är det viktigt att vi håller fast vid tidigare fattade beslut. I handlingsplanen står klart och tydligt att ”eventuellt beslut om att Dalsbruks skola (klasserna 7–9) flyttas till Kimitonejdens skola” ska fattas under år 2026.

För oss betyder beslut inte bara att rösta om något, utan att vi tillsammans hittar en långsiktig lösning.

Ett beslut behövs för att kunna fatta välgrundade beslut som stöder planeringen av det nya skolcentret i Kimito.

För oss betyder beslut inte bara att rösta om något, utan att vi tillsammans hittar en långsiktig lösning.

En lösning som skapar arbetsro, tydlig riktning och trygghet för flera år framåt.

Ett sådant beslut ger också våra tjänstemän möjlighet att arbeta med framtidsinriktade och meningsfulla frågor, i linje med kommunens smarthetsstrategi.

För elever från skärgården måste vi hitta särskilda lösningar, kanske sådana som ännu inte finns.

Vi vill att vi erbjuder en inspirerande och modern skolmiljö, där både elever och lärare trivs. Eleverna ska ha goda möjligheter till sociala kontakter och varje barn ska kunna hitta en bästa vän i sin klass.

För elever från skärgården måste vi hitta särskilda lösningar, kanske sådana som ännu inte finns.

Tillsammans med elever och föräldrar kan vi pröva nya vägar och våga tänka nytt och kreativt.

Naturligtvis måste vi också väga in kommunens ekonomi.

Våra beslut ska vila på fakta, statistik, prognoser och trender, men också på dialog med invånare, hållbarhetsmål och sunt förnuft. Ett klokt beslut tar hänsyn till både ekonomi, miljö, människor och framtid.

Tack vare de många inflyttningskampanjer som kommunen drivit under de senaste årtiondena har befolkningen minskat mindre än befarat.

Jämfört med år 2004 har invånarantalet minskat med 15 procent, men elevantalet har minskat med hela 34 procent. Det är siffror som vi måste förhålla oss till.

Men Kimitoön är mycket mer än skolor.

Kommunen utvecklar nya sätt att sysselsätta arbetslösa och bygger upp modeller som gynnar både företag och föreningar. Tillsammans kan vi skapa lösningar som på sikt stärker arbetsmarknaden och ökar antalet sysselsatta.

Vi har också valt att värna om vår närmiljö. Nya planteringar, ängar, flytande naturstig och förnyade parker gör kommunen grönare och vackrare.

Arbetet i Dalsbruks park är ett fint exempel på hur man kan förnya med varsam hand.

Under nästa år förbättras tillgängligheten för rörelsehindrade.

Badstranden i Eknäs får en ramp och i Lappdal planeras en ny badbrygga. Vi fortsätter asfaltera vägar och satsa på nya bostadsområden, allt för att både gamla och nya invånare ska trivas.

Kommunens välfärdsavdelning fortsätter sitt arbete för invånarnas hälsa och välmående. Våra idrottsplatser rustas upp och vi vill inspirera fler till rörelse.

Det aktiva kulturlivet på ön visar hur gott samarbetet mellan kommunen och tredje sektorn fungerar.

Arbetet för att locka nya invånare fortsätter, genom olika kampanjer och projekt.

Kimitoön lever i nuet och planerar för framtiden. Vi vågar investera, tänka framåt och fatta beslut som bygger en hållbar kommun för alla.