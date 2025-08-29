Skicka ut S:t Olofsskolans ungdomar!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Barnen vistas fortfarande inne på rasterna i S:t Olofsskolan i Åbo.

Jag inleder nu mitt första mandat i Svensk­språ­ki­ga nämnden för tjänster för barn och unga. Vi hade höstens första möte i torsdags.

Jag har begärt en utredning av tjänstemännen om den nuvarande situationen.

Barnen förtjänar bättre – de måste få tillgång till ordentliga utrymmen utomhus.

Jag har frågat: Vad kan lärarna göra? Vad kan staden göra? Så att vi får vår ungdom utomhus.

De får inte mera använda sina telefoner i skolan – en i grunden god regel – men utan fungerande alternativ blir situationen absurd.

Det är fullständigt orimligt att våra barn och unga inte får tillräckliga möjligheter att vistas ute under skoldagen.

I nuläget saknas en ordentlig skolgård där de kan spela fotboll, skejta, umgås eller helt enkelt bara vara ute.

I stället hänvisas de till att sitta i korridorerna.

Utevistelse är avgörande för barns och ungas välbefinnande, koncentration och sociala utveckling.

Att begränsa deras möjligheter till rörelse och frisk luft under dagen är varken pedagogiskt eller mänskligt försvarbart.

Resultat från kundbelåtenhetsenkäten för den svenskspråkiga grundskolan visar att vårdnadshavarna till elever i åk 7–9 anser att rastmiljön inte är tillfredsställande, eftersom eleverna vistas i tillfälliga lokaler utan eget rastområde.