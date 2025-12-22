Skolan på Kimitoön – vi vill säkerställa utbildningens kvalitet

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Vi ska agera nu! Barn, unga, föräldrar och personal ska inte behöva vänta på att få hjälp.

Personal och föräldrar har tydligt meddelat att de är oroliga över den situation som råder i Kimitonejdens skola.

De har också fört fram ett antal konstruktiva förslag som skulle kunna förbättra läget. Vi uppskattar att vi blivit informerade.

I en budget på drygt 16 miljoner anser vi att det måste gå att göra omfördelningar som gör det möjligt att åtminstone tillfälligt ge skolan en extra pedagogisk resurs.

Alla elever har rätt till en trygg studiemiljö och skolans personal måste ges möjlighet att ge eleverna undervisning av god kvalitet.

Stökiga elever ska få hjälp med att komma ur sitt negativa beteende, det är inte acceptabelt att ett fåtal kan försämra skoldagen för flertalet.

Vi förväntar oss att bildningsavdelningen vänder på alla stenar för att vilka resurser som finns utöver den extra pedagogiska resurs som efterfrågas.

Kan till exempel uppsökande ungdomsledare engageras i arbetet, eller ungdoms- och idrottsledare?

På senaste fullmäktigemöte lämnade SFP-gruppen in en motion om att säkerställa utbildningens kvalitet inom den grundläggande utbildningen. Det som händer nu visar tydligt att behovet finns.

Utbildningens kvalitet beror på många saker. Ledarskap, resurser, personal, delaktighet, samarbete med hemmet, inlärningsmiljön trygghet med mera.