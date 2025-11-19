Skyddsbeloppet måste återinföras

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

När regeringen slopade skyddsbeloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen för arbetslösa arbetssökande sades det att systemet skulle bli enklare och att fler skulle styras till heltidsjobb.

Nu vet vi att det inte gick så, varpå vi skrev ett skriftligt spörsmål till ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen.

Vi ville veta om regeringen är beredd att ompröva beslutet med tanke på det svåra sysselsättningsläget. Då arbetsministeriets prognos varnar för ökad långtidsarbetslöshet bör det bli lättare, inte svårare, att få in en fot i arbetslivet.

Svaret vi fick bekräftar att beslutet i första hand var en sparåtgärd.

Ministern hänvisar till regeringens mål om 100 000 nya jobb men kan inte visa hur slopandet av skyddsbeloppet bidrar till det målet. Ett mål som blivit allt mer avlägset under regeringsperioden.

Regeringen säger att systemet blivit enklare. För den som är arbetslös är det tvärtom.

I verkligheten har ändringen gjort det svårare att ta emot deltidsarbete.

En enkät från arbetslöshetskassan YTK visade att cirka 18 procent av de svarande uppgav att deras arbetstid inom deltidsarbetet minskade till följd av att skyddsbeloppet slopades.

Av de som slutade med deltidsarbete uppgav 63 procent att det var just på grund av de ändringar som lagändringen i fråga medförde.

Det har blivit mer byråkrati för att få chans till jämkning av arbetslöshetsförmånen, längre väntetider innan stödet betalas ut, och osäkerheten gör vardagen tyngre.

Vi socialdemokrater menar att vägen till heltidsjobb går genom att människor får fler chanser att arbeta om ens lite. Deltidsarbete är ofta det första steget tillbaka till arbetslivet. I detta svåra läge behöver vi fler verktyg, inte färre.

Skyddsbeloppet var en rättvis, flexibel och fungerande lösning. Det gav trygghet och gjorde det möjligt att ta emot kortare jobb utan att riskera sin egen ekonomi. Det hjälpte människor att behålla kontakten till arbetslivet och minskade risken för långtidsarbetslöshet.

I ett läge där arbetslösheten stiger är det fel att försvaga stöden.

Regeringen borde ha mod att erkänna att beslutet var fel.

Socialdemokraterna har föreslagit att skyddsbeloppet återinförs, gärna i en modern modell som tar hänsyn till sysselsättningsläget.

Det skulle vara ett klokt och mänskligt steg mot ett tryggare arbetsliv och bättre vägar tillbaka till arbete.

Vi har inte en hög arbetslöshet för att det inte lönar sig att jobba, inte för att det vore för lätt att leva på bidrag, utan för att tillväxten stampar på stället och många är återhållsamma.

Det sistnämnda har regeringen bidragit till med orättvisa och kortsiktiga sparåtgärder.