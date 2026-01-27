Slopa förslaget om utökade konditionstest för frivilliga brandkåren

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I nyheterna har det rapporterats om Inrikesministeriets förslag om att skärpa konditionstesten för frivilliga brandkåren.

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland ser inte förslaget som en hållbar lösning.

Problemet är ändringen de skärpta kraven skulle medföra.

Positivt är förstås att också de frivilliga satsar på den fysiska hälsan, men ute på glesbygden ser man detta som ett ytterligare krav för att vara till hjälp.

Varken Finlands Röda Kors (FRK), Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) eller Sjöräddningen har liknande krav, vilket riskerar leda till att medlemmar i avtalskårerna, i synnerhet på mindre orter, försvinner.

Positivt är förstås att också de frivilliga satsar på den fysiska hälsan, men ute på glesbygden ser man detta som ett ytterligare krav för att vara till hjälp.

Den frivilliga brandkårsverksamheten består i slutändan av mycket mer än det tyngsta räddningsarbetet. Det behövs människor för att bl.a. köra fordon och underhålla utrustning.

För att trygga den frivilliga verksamheten och säkerställa att hjälpen når fram i tid, krävs förutsättningar som stöder de frivilliga.

Förslaget om utökade konditionstest för frivilliga brandkåren ska slopas och ersättas med åtgärder som stärker, snarare än försvagar, den frivilliga beredskapen i hela landet.