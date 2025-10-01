Stadsutvecklingsprojekt i Pargas ska skapa tillväxt och framtidstro

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Stadsutvecklingsnämnden i Pargas hade sitt budgetmöte för en vecka sedan.

Investeringsbudgeten för de kommande åren innehåller flera betydande projekt som syftar till att utveckla staden och skapa förutsättningar för tillväxt.

Bland de större investeringarna finns renoveringen av Malms skola, tillbyggnaden vid Björkhagens daghem, kvarteret för den nya brandstationen samt utvecklingen av kvarteret vid Vapparvägen.

Kvarteret vid Vapparvägen har tjänat staden väl allt sedan det införskaffades.

Affärskvarteret Vapparvägen har väckt diskussion, vilket är positivt – det visar på engagemang och intresse för stadens utveckling.

Under flera år har staden använt adressen för tillfälliga skollokaler, bland annat under byggandet av lärcentret Brava och nu vid renoveringen av Malms skola. Nästa steg är att utveckla kvarteret.

Planeringen har pågått länge, med den godkända detaljplaneändringen går vi framåt till förverkligandet och det syns i investeringsbudgeten 2026 och ekonomiplanen 2027– 2028.

Rivning av byggnader på Vapparvägen har funnits med i tidigare ekonomiplaner så det är inget nytt där. I nämndens förslag till investeringsbudget finns det reserverat 400 000 euro för rivning.

Övrigt handlar det om stadens satsningar på kvarteret i form av gator, allmänna områden, vatten och avlopp.

För kvarteret finns planen för affärsbyggnader, plan på flervåningshus samt kombinerade bostads-, affärs- och kontorsbyggnader.

Dessutom ingår områden för idrott och rekreation samt parkmark. Till allt detta behövs samhällsteknisk försörjning, vilket är stadens uppgift.

Nämnden lyfter fram tre strategiska projekt i budgeten:

1. Förtätning av Pargas centrum – genom detaljplanering skapas nya tomter för bostäder och företagsverksamhet i stadens absoluta centrum, med hänsyn till befintlig infrastruktur.

2. Markinköp och markanvändningsavtal – för att möjliggöra framtida utveckling och tillväxt finns medel reserverade för markinförskaffning, 250 000 euro per år under perioden 2026–2028.

3. Minskning av stadens byggnadsmassa – målet är att minska stadens fastighetsinnehav med 30 procent. Tyngdpunkten för stadens byggnadsinnehav ska ligga på daghems- och skolbyggnader. Social- och hälsovårdens fastigheter förs över till fastighetsbolag. Annars är det aktiv försäljning och även rivning av byggnader som ska minska vår byggnadsmassa.

Det handlar om framtiden och om stadens ekonomi på lång sikt.

Varför alla dessa projekt?

Kommunens ekonomi och verksamhet har förändrats stort i och med den förändringen social- och hälsovårdsreformen innebar, därtill har vi läget i vår omvärld och de reducerade offentliga medlen.

Pargas behöver fler invånare och också vända trenden gällande stadens invånarantal.

Det behövs fler arbetsplatser, företag och andra aktörer som är viktiga för ett levande Pargas.

Vi behöver invånare i alla åldrar, men med tanke på statsandelar och även elevprognoserna behöver vi fler barn och unga till vår stad.

Fastighetsmassan innebär kostnader i drift och därför behöver vi se över och prioritera kvadratmetrarna med fokus på stadens kärnuppgifter.

Nämnden gjorde för sin del ett budgetförslag som svarar på den kommande strategins budskap om tillväxt som syns och känns.