Stäng inte Aftonro! – ”Motsvarande vård på svenska finns inte på rimligt avstånd från Iniö”

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Den nu aktuella stängningen av serviceboendet Aftonro skulle innebära ett hårt slag för hela Iniö.

I första hand skulle det drabba de åtta personerna som bor i detta moderna serviceboende med vård dygnet runt på sitt modersmål, vanligen svenska.

Motsvarande vård på svenska finns inte att få på rimligt avstånd från Iniö.

Indirekt skulle nedläggningen även inverka på servicen för dem som bor i gemenskapsboendet med tio bostäder på samma område.

Den vård och service som erbjuds i Iniö behövs både i dag och i framtiden.

Serviceboendet sysselsätter ett tiotal personer och är därmed ortens största arbetsgivare.

I andra hand skulle en stängning drabba de som får sin utkomst av verksamheten, samt deras familjer.

Att erbjuda boendeservice på hemorten även då åren tynger har varit en hederssak för de små skärgårdskommunerna.

Arbetslösheten har hittills varit låg, men skulle med en gång öka kraftigt, alternativt innebära en oönskad utflyttning, det vill säga befolkningsminskning.

För det tredje skulle en nedläggning få stora konsekvenser även för övrig service, såsom daghem, skola, butik med mera.

För ett litet samhälle är varje arbetsplats och varje familj lika viktig för att samhället skall fungera och leva vidare.

Att motivera stängningen med personalbrist är inte relevant. Brist på vårdare råder överallt, men hittills har man alltid lyckats rekrytera tillräcklig personal och både boende och anhöriga har varit nöjda med den erbjudna vården.

Pensionärsföreningen i Iniö motsätter sig bestämt de nu planerade åtgärderna och hänvisar även till Skärgårdslagen som entydigt tar ställning till frågan i lagens paragraf 6:

”Utöver vad som i paragraf 5 är stadgat bör stat och kommun draga försorg om att skärgårdens bofasta befolkning har tillgång till övrig basservice samt i skärgårdsförhållanden nödig specialservice till skälig kostnad och på skäligt avstånd.

Såsom i 1 mom. avsedd basservice anses sedvanlig närservice i fråga om hälso- och socialväsen, skol- och kulturväsen, handel och telekommunikationer som elenergi.”

Vi föreslår att Egentliga Finlands välfärdsområde, Varha, skrinlägger planerna på att lägga ner basservice i Iniö.