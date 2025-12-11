Stärk svenskan i våra kranskommuner

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Svenska folkpartiet (SFP) arbetar kontinuerligt för att säkerställa att svenskan har en stark ställning i våra kranskommuner, inte bara i teorin, utan i människors vardag.

I S:t Karins växer den svenskspråkiga befolkningen stadigt. Den svenska skolan fungerar utmärkt, med daghem, förskola och skola under samma tak, tillsammans med Hovirinnan koulu.

Stadens investeringar visar vilja att utveckla servicen: biblioteket har blivit en naturlig samlingsplats och simhallen fungerar väl.

Men trots enstaka framgångssagor finns det fortfarande utmaningar i att möta de svenskspråkigas behov. Till exempel saknas morgonverksamhet före skoldagen – en fråga som SFP driver aktivt.

Inom äldreomsorgen behövs också en svenskspråkig enhet inom Varha för att garantera trygg service på modersmålet.

I Nådendal utreder SFP möjligheterna att starta en svenskspråkig daghemsgrupp, något som redan lyckats väl i Lundo. En sådan satsning skulle stärka stadens attraktionskraft för svenskspråkiga och tvåspråkiga familjer och ligger helt i linje med Nådendals egna utvecklingsmål.

Precis som i S:t Karins gör dessa åtgärder våra kommuner mer attraktiva för svenskspråkiga och tvåspråkiga familjer.

SFP fortsätter arbeta för att svensk service ska finnas nära människorna, i vardagen och i hela regionen.