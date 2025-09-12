Svar till Otto Bruun: Förslagen från Orpos regering är mer än välkomna

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Otto Bruun, Vänsterförbundet, menar i en insändare i ÅU att att i ett ansträngt ekonomiskt läge behöver man hålla fokus på att skapa fungerande vårdstrukturer för invånarna som inte leder till skenande kostnader och säger vidare att ”Regeringen Orpos äventyr med att subventionera privata vårdlösningar är ur det perspektivet både vårdslösa och oansvariga”.

Man kan anta att skenande kostnader uppstår när sjuka får vänta på en vårdplats för att hundratals färdigvårdade patienter ligger kvar på fel nivå i en vårdkedja som inte fungerar.

Skenande kostnader kan också uppstå när patienters tillstånd förvärras i väntan på diagnos.

Skenande kostnader ger sannolikt kortsiktigt ett sparande inom vården av de äldre där minskat utbud av dagverksamhet, larmarmband med mera på sikt leder till ett tidigare behov av mer omfattande och dyrare vård.

Det är lätt att anta att Bruun, Vänsterförbundet, önskar att vårdpersonal i huvudsak inte ska kunna välja mellan olika arbetsgivare utan helst styras till arbete inom offentlig sektor.

Skenande kostnader uppstår när patienter får längre resvägar till exempelvis till röntgen och laboratorium.

Skenande transportkostnader kan också uppstå när den lokalt producerade varma maten bytts ut mot den kalla, centralt producerade, som nu i vissa fall transporteras via tre färjor och åtskilliga kilometer.

Det är lätt att anta att i Bruuns vänstervärld ska klienters valfrihet inte finnas överhuvudtaget, om man inte råkar ha en tjock plånbok.

Visionen om den goda vården med patientens behov i centrum är på villovägar.

Förslagen från Orpos regering är mer än välkomna och syftar till att minska belastningen på den offentliga hälso- och sjukvården.

Genom att utveckla sjukvårdsersättningssystemet inom den privata hälso- och sjukvården som en del av vårt hälso- och sjukvårdssystem i stort ökar också kundernas valfrihet och tillgången till primärvårdstjänster.

Om inte den offentliga, privata och tredje sektorns resurser kan samarbeta och samordnas på ett bättre sätt kommer tudelningen av samhället att öka. Det sker redan nu.

2022 hade 1,3 miljoner finländare en privat sjukförsäkring och antalet ökar hela tiden.

Människor upplever att den offentliga hälsovården är otillräcklig. Man vill ha vård snabbt och en effektiv rehabilitering.

År 2023 omfattades 2 085 000 arbetstagare av företagshälsovård ordnad av arbetsgivare, vilket är 2,5 procent mer än året innan.

Företagen tecknar sjukvårdsförsäkringar för sina anställda för att säkerställa snabb vård och återhämtning samt därmed ökad livskvalitet och minskad frånvaro från arbetet.