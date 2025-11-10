Ta inte livet av lokalsamhället

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Till beslutsfattare och tjänstemän inom Varha och kommunerna.

Svenska pensionärsförbundet i Åboland tog på sitt höstmöte i Kimito upp frågor som oroar den äldre befolkningen i dagens samhällsutveckling.

Grundtanken med social- och hälsovårdsreformen var att lägga fokus på basservice och primärhälsovården.

Nu är läget det motsatta; centralisering av vården är det som gäller.

Det finns många exempel på detta, mammografiundersökningarna i Åboland, matdistributionen från Nystad, en eventuell indragning av Aftonro i Iniö och så vidare.

Det är på tiden att äldreråden och pensionärsföreningarna lyfts fram som den konsultativa instans de kan vara i frågor som berör de äldre.