Trygghetslarm ger falsk trygghet vid elavbrott

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Efter stormar och återkommande elavbrott talar kommuner allt oftare om beredskap och driftsäkerhet. Men en avgörande fråga hamnar fortfarande i skymundan: Hur tryggt är egentligen trygghetslarmet när elen går?

För många äldre är trygghetslarmet en livlina.

Ändå slås stora delar av dessa system ut vid elavbrott, ofta samtidigt som både fast telefoni och internet försvinner.

Den trygghet som både användare och anhöriga litar på kan i praktiken vara obefintlig just när den behövs som mest.

Utan reservström upphör larmfunktionen helt.

Visst finns det bärbara trygghetslarm, som klockor eller mobila enheter kopplade till mobilnätet, och de kan fungera längre tack vare egen batteritid.

Men även mobilnäten är sårbara vid längre strömavbrott. Ingen teknik är immun mot omfattande störningar.

Därför räcker det inte att kommuner och välfärdsområden lovar trygghet genom standardlösningar.

Det behövs kompletterande beredskap: batteridrivna system, mobila larm med lång batteritid, tillgång till powerbanks och tydliga planer för längre avbrott.

Samtidigt måste vi inse att många äldre varken kan eller förstår hur de själva ska säkra strömförsörjningen till sina larm.

Den närmaste tryggheten är ofta inte ett tekniskt system – utan människan som bor bredvid.

Vi kan inte heller blint lita på att samhällssystem alltid fungerar. Egen krisberedskap är nödvändig. Anhöriga, grannar och närsamhället spelar en avgörande roll.

Ge den lokala frivilliga brandkåren möjlighet att koppla till en reservgenerator för att hålla den lokala telemasten med reservström.

Att komma överens om hur man får kontakt när telefonerna är tysta, eller om en bestämd plats att mötas på, kan göra skillnaden mellan hjälp och utsatthet.

Låt oss inte vänta på nästa storm innan vi tar frågan om trygghetsalarmens verkliga beredskap på allvar.