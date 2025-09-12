Unga vill lära sig mera om företagande

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Resultaten i NYT Ungas framtidsrapport som publicerades i början av september visar att ungas intresse för företagsamhet ökat.

Entreprenörskap intresserar unga idag och hela 51 procent av de tillfrågade 14–20- åringarna betraktar företagande som en möjlig karriärväg.

Med tanke på att andelen nationellt sysselsatta som är entreprenörer idag är kring 10 procent visar ungdomar ett stort intresse för att bli företagare.

Av de nästan 5 000 unga respondenterna planerar 27 procent, mer än en fjärdedel, att de själva kommer att grunda ett företag i framtiden.

Intresset att starta företag är störst bland unga från invandrarfamiljer, hela 44 procent.

Hur kan vi stöda ungdomarna att verkligen ta itu med att förverkliga sina tankar och drömmar?

I undersökningen efterlyste nästan hälften av de unga mera undervisning om företagande.

Här erbjuder Ung företagsamhet och ekonomi NYT konkreta verktyg och program för att stöda pedagoger i företagsamhetsfostran.

För gymnasiernas del krävs mera tydlighet än tidigare i företagsamhetsfostran.

Förutom besök i Företagsbyn för åk 6 och 9, erbjuder vi företagsamhetsprogrammet Företagshjälte för lågklasserna och Ett år som företagare för högklasserna och andra stadiet.

Det är viktigt att synliggöra det fina arbete som redan idag görs i många skolor idag och lyfta upp föregångare bland skolorna.

För aktiva och drivna skolor finns redan nu och speciellt i yrkesutbildningen ingår företagande som ett centralt element.

Ett bra nästa steg är att skapa ett nationellt gymnasiediplom i företagsamhet – en process som nu är i startgroparna.

De ungas intresse för företagande ska inte få rinna ut i sanden, utan här behövs det stärkande strukturer i alla skolor och i alla kommuner.

Undersökningen NYT Ungas framtidsrapport görs i samarbete med Lokal Tapiola och utfördes 27.1–7.3.2025 av Taloustutkimus.