Utsatta drabbas om stödet till organisationer skärs ned

ÅU debatt

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Finansministern har föreslagit att skära ytterligare 100 miljoner euro i stödet till social- och hälsovårdsorganisationer. Om förslaget går igenom hotas verksamheten hos många aktörer, däribland FDUV.

Inför regeringens budgetmangling vädjar FDUV till beslutsfattarna att dra tillbaka förslaget.

Annars riskerar vi behöva lägga ned centrala delar av vår kärnverksamhet – såsom rådgivning, kamratstöd och intressebevakning för personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning och deras familjer.

Om det nu aktuella förslaget genomförs innebär det att över 60 procent av stödet försvinner under denna regeringsperiod.

Detta är en grupp som befinner sig i en mycket utsatt position och som redan har drabbats av flera av statens nedskärningar. Den lågtröskelverksamhet vi erbjuder är avgörande för mångas välmående.

Det har redan tidigare beslutats om omfattande nedskärningar i bidragen till social- och hälsovårdsorganisationer.

Om organisationernas verksamhet nedmonteras ökar trycket på välfärdsområdenas tjänster. Våra målgrupper skulle bli utan förebyggande insatser, rådgivning och stöd som stärker deras delaktighet i samhället.

Nedskärningarna leder inte till besparingar – tvärtom riskerar de att öka kostnaderna på sikt när problemen förvärras.

Vi har förståelse för att det utmanande ekonomiska läget innebär att det behöver sparas.

Samtidigt vill vi påminna om att finansieringen av social- och hälsovårdsorganisationer bygger på intäkter från Veikkaus, och att fördelningen av dessa medel har fastställts genom ett parlamentariskt beslut i samband med att Veikkaus intäkter införlivades i statsbudgeten.

Dessa medel är avsedda för organisationer som arbetar för att främja medborgarnas hälsa och sociala välfärd – inte för att täcka andra hål i budgeten.

Till organisationernas grundläggande uppgifter hör att stödja delaktighet, vilket bidrar till samhällelig trygghet och förebygger marginalisering.

De sedan tidigare genomförda nedskärningarna i organisationsbidragen syns redan i vår verksamhet och kapacitet att stöda våra målgrupper – och svårare kommer det att bli de kommande åren.

När familjerna inte hittar rätt i byråkratidjungeln är det till oss de vänder sig.

Samtidigt har deras behov av rådgivning ökat på grund av välfärdsområdenas utmaningar. De svenskspråkiga är särskilt utsatta då servicen på svenska ofta brister inom välfärdsområdena.

Vi hoppas att regeringspartierna drar tillbaka de föreslagna nedskärningarna. Samhället har inte råd att förlora det arbete som dessa organisationer utför.