Varha behöver ta sitt ansvar då det gäller svenskan

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Egentliga Finlands välfärdsområde Varha håller som bäst på att uppdatera sin strategi.

Tyvärr kan man i det nuvarande utkastet konstatera en anmärkningsvärd brist: det svenska språket och tvåspråkigheten nämns inte överhuvudtaget.

I övrigt verkar strategin endast innebära marginella förändringar jämfört med nuläget, vilket gör frånvaron av språkfrågan ännu mer uppseendeväckande.

Detta trots att svenska är ett av landets två nationalspråk och att Varha har ett tydligt lagstadgat ansvar att ordna tjänster också på svenska.

I övrigt verkar strategin endast innebära marginella förändringar jämfört med nuläget, vilket gör frånvaron av språkfrågan ännu mer uppseendeväckande.

Detta är en grundläggande rättighet – inte en detalj som kan förbises.

Den 19 november ordnas ett strategiseminarium där Svenska folkpartiet avser lyfta fram att Varha även på strategisk nivå måste erkänna och trygga behovet av svenskspråkiga tjänster för den del av befolkningen som har svenska som modersmål.

Detta är en grundläggande rättighet – inte en detalj som kan förbises.

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde hoppas nu att också andra partier inser betydelsen av genuin tvåspråkighet och stöder arbetet för att säkerställa svenska tjänster också i framtiden.