Västbanan är en investering för hela södra Finland

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

SFP i Egentliga Finland vill tydligt betona att Västbanan är den rätta vägen framåt.

Att bygga ut kustbanan så att den blir lika snabb och kapacitetsstark som Västbanan skulle enligt Trafikledsverkets kalkyler kosta ungefär lika mycket som att bygga den nya banan.

Därför finns ingen ekonomisk grund för att välja ett halvbra alternativ.

En enkelspårig bana och dess utveckling svarar helt enkelt inte på de utmaningar som framtidens trafikbehov förutsätter.

Med Västbanan kortas restiden mellan Åbo och Helsingfors. Men det är inte minuterna som avgör, utan det handlar om att människor ska kunna röra sig smidigt, säkert och hållbart mellan våra två stora städer.

Dubbelspåriga förbindelser med tillräckliga mötesplatser förkortar restiderna, ökar säkerheten och stärker hela trafiksystemets robusthet.

Säkerheten och tillförlitligheten är avgörande.

I dag är banan mellan Kyrkslätt och Åbo till stora delar enkelspårig, vilket betyder att tåg ofta måste vänta på möten.

Västbanan skapar en dubbelspårig, modern och säker förbindelse som gynnar både person- och godstrafik på hela Helsingfors–Stockholm-axeln.

Västbanan är dessutom en del av det europeiska bannätet TEN-T, vilket knyter Finland närmare det övriga Europa. Det stärker både vår internationella tillgänglighet och vår konkurrenskraft.

Det enda verkligt hållbara sättet att röra sig under de kommande årtiondena är via snabba och pålitliga tågförbindelser, inte fler elbilar på motorvägen eller en långsam kustbana som inte klarar framtidens trafikvolymer.

Projektet är kanske inte affärsekonomiskt lönsamt på kort sikt, men det är det få rälsprojekt som är.

Däremot är det både samhällsekonomiskt och samhällspolitiskt klokt. Västbanan stimulerar boende, byggande och utveckling i hela södra Finland, längs banan bor redan omkring 1,5 miljoner människor.

Det är viktigt att kustbanan fortsätter utvecklas för lokal- och regionaltrafik. Den ska inte läggas ner.

Men för att skapa en fungerande och framtidssäker järnväg västerut behöver Finland nu satsa på Västbanan.