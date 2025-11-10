Västbanan är fel spår, regeringen – styr mot hållbarhet på riktigt!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Ska Finland nå sina klimatmål måste varje infrastruktursatsning verkligen bidra till hållbarhet.

Men den planerade västbanan gör motsatsen: den skär genom värdefull natur, kostar miljarder och bygget förorsakar enorma klimatavtryck.

Vi behöver en fungerande kollektivtrafik, men inte genom att offra naturen för ett tveksamt resultat.

Vi i Finlands Svenska Scouter (Fissc) anser att resurserna som man planerar lägga på Västbanan i stället borde gå till att utveckla Finlands järnvägsnätverk inom ett större geografiskt område.

Att röja skog och tränga sig igenom orörda naturområden för en tågbana som gynnar få är inte hållbart.

Samma resurser skulle med fördel istället kunna användas för att förbättra befintliga järnvägar, förkorta restider och bygga rutter till nya delar av landet.

Som jämförelse byggs det i norra Sverige just nu en ny järnväg under namnet Norrbotniabanan, för att ge helt nya hållbara transportmöjligheter i en region som saknat järnväg.

Västbanan däremot dubblerar befintlig infrastruktur och ger marginell klimatnytta.

Tänk om, tänk rätt, och bygg för framtiden – inte för några få!

Klimatpåverkande projekt måste vägas mot den verkliga nytta de skapar – både nu och i framtiden.

För ett klimatneutralt Finland 2035, och en klimatneutral scouting 2030, måste vettigare beslut tas i frågor som påverkar klimatet.

