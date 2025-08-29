Västra Nyland har brist på räddare – satsa på svenskspråkig utbildning i Helsingfors!

Sedan januari 2024 har hela 39 räddare (tidigare brandmän) sagt upp sig eller gått i pension i Västra Nylands välfärdsområde.

Under samma tid har endast sex nya räddare rekryterats – trots att betydligt fler tjänster varit ledigförklarade.

Konsekvenserna är allvarliga: utryckningar bemannas ibland för tunt och vissa brandstationer har tidvis tvingats hålla stängt.

Bristen på svenskspråkiga räddare förvärrar situationen.

I Finland har det länge saknats en regelbunden räddarutbildning på svenska.

Den svenskspråkiga kurs som nu pågår i Helsingfors är ett välkommet initiativ, men tyvärr en engångssatsning.

Kursen måste bli permanent för att möta det akuta behovet i Västra Nyland och hela Nyland.

När kursen utexamineras kommer situationen att lätta något, men behovet är långt större.

Huvuddelen av räddarna utbildas i Kuopio, där det finns ett heltäckande utbud av studier inom branschen.

För många svenskspråkiga studerande från Österbotten och Nyland är dock Kuopio, som enspråkigt finsk stad, inte det mest attraktiva alternativet. Därför är utbildning i Helsingfors avgörande för att locka fler svenskspråkiga till yrket.

Det finns ännu inga beslut om en fortsättning för den svenska räddarutbildningen i Helsingfors. Kursen måste bli permanent för att möta det akuta behovet i Västra Nyland och hela Nyland.

Staten måste nu ta sitt ansvar och ge resurser till en fortlöpande svensk räddarutbildning i Helsingfors. Utan åtgärder riskeras i värsta fall den lokala säkerheten.