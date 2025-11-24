Vi har fått nog av otrygga digitala banktjänster

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Svenska pensionärsförbundet är bestört över handfallenheten kring bankbedrägerier.

Folk tvingas övergå till att sköta sina ärenden digitalt och identifiera sig med bankkoder.

Många äldre blir offer för bedrägerier och tvingas kämpa för att få tillbaka sina pengar.

Alltför ofta avsäger sig bankerna sitt ansvar då personliga bankkoder via tredje part öppnar alla dörrar till livstida besparingar.

Bedrägerier drabbar seniorer hårt och omsätter mångmiljonbelopp. Ifjol uppgick det totala värdet av nätbedrägerierna i Finland till 107,2 miljoner euro.

Alla delar av samhället behövs i kampen mot bedrägerierna.

Polisen och rättsväsendet måste prioritera kampen mot nätbedrägerier, särskilt de som riktar sig mot äldre.

Pågående skärpning av EU:s betaltjänstdirektiv är ett steg i rätt riktning, men otillräckligt, då det medför ersättningsskyldighet bara i de fall då bedragare uppger sig vara från kundens bank.

Skalan av bedrägerier är mycket bredare än så och brottslingarna hittar ständigt nya möjligheter.

Möjligheten till alternativa, icke-digitala banktjänster måste bevaras.

En grundläggande samhällsservice som trygg tillgång till egna pengar får inte göras beroende av tekniska lösningar som utestänger eller skadar utsatta grupper.

Bankerna sitter i en nyckelposition och måste höja säkerheten i sina system.

Vi behöver säkerhetsfunktioner som garanterar att man inte genom manipulation eller nätfiske blir av med sina pengar. Om bankerna inte förmår att öka säkerheten har lagstiftaren ett särskilt ansvar för att vända utvecklingen.

Kostnaderna för påtvingade säkerhetsfunktioner täcks slutligen av de enskilda kontoägarna.

Därför behöver bankerna sparras till att utveckla säkerheten i konkurrensen med andra banker.

I Storbritannien finns öppenhet om vilka banker som har flest förluster på grund av bedrägerier.

Kunder kan därigenom få insyn i var säkerheten är lägst och välja bort den banken. En motsvarande öppen redovisning behövs i Finland.