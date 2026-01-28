Viiankiaapa – ett farligt prejudikat!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

AA Sakatti Mining planerar en gruva för utvinning av nickel, koppar och platinagruppens metaller under Viiankiaapa i Sodankylä – ett myrområde som varit skyddat som Natura 2000-område sedan 1997.

Det rör sig om ett internationellt erkänt naturobjekt vars värden Finland uttryckligen har förbundit sig att bevara.

Viiankiaapa är ett känsligt kärr- och våtmarkssystem.

Att bedriva gruvverksamhet under ett sådant område innebär betydande risker för hydrologin, vattenkvaliteten och de ekosystem som Natura 2000-skyddet är avsett att säkra.

Redan i sig väcker detta frågan om hur projektet kan anses förenligt med gällande naturvårdslagstiftning.

När den ansvariga regionala miljömyndigheten varnar för att skyddsvärden hotas borde det väga tungt i den fortsatta behandlingen av projektet.

Denna oro delas av myndigheter. Lapplands NTM-central har i sitt utlåtande varit tydligt kritisk till gruvplanerna och deras konsekvenser för Natura-området.

När den ansvariga regionala miljömyndigheten varnar för att skyddsvärden hotas borde det väga tungt i den fortsatta behandlingen av projektet.

Särskilt problematiskt är att Business Finland samtidigt har beviljat projektet cirka 150 miljoner euro i skattelättnader med stöd av lagen om skattegottgörelse för vissa stora investeringar som syftar till en klimatneutral ekonomi.

Enligt lagen förutsätter beviljandet att principen om att inte orsaka betydande skada iakttas.

Det är svårt att se hur gruvdrift under ett Natura 2000-skyddat kärr, kritiserat av NTM-centralen, kan uppfylla detta krav.

Detta är definitivt inte god förvaltningssed samtidigt som det undergräver fastslaget miljöansvar.

Business Finlands strategi säger att “Vårt mål är att hjälpa våra kunder att agera på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt”.

Med hänsyn till dessa ambitioner, hur är det ens möjligt att behandla en ansökan som inkräktar på ett befintligt Natura 2000-område?

Detta är definitivt inte god förvaltningssed samtidigt som det undergräver fastslaget miljöansvar.

Finland har nyligen infört en gruvskatt som förväntas inbringa cirka 70 miljoner euro nästa år.

Samtidigt som alla gruvor beskattas hårdare beviljas alltså ett enskilt gruvprojekt skattelättnader som vida överstiger de årliga skatteintäkterna från hela sektorn.

Det undergräver både skattesystemets logik och dess legitimitet.

När beslut om miljöskydd tas måste alla aspekter vägas – inte enbart koldioxidutsläpp eller klimatnytta.

Även om investeringar i Finland behövs och EU:s strategi för självförsörjning av mineraler är viktig, kan man inte offra skyddad natur.

Att tillåta gruvdrift i detta Natura 2000-område skulle skapa ett farligt prejudikat som hotar hela miljöskyddet i Finland.