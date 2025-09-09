Virtanens goda föresats, men magra resultat

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det var glädjande att läsa i ÅU:s artikel 19.8.2025 att Virtanens färgfabrik bedyrar att de har tagit bullerolägenheten på allvar och stort satsat på ljudisolering.

Då dessa påstådda satsningar tyvärr inte har medfört vare sig hörbara eller mätbara minskningar av oljudet, som tvärtom hörs både oftare och längre än tidigare, vore det skäl att göra en ny bullermätning.

Denna gång enligt gällande normer och den verkliga tidslängden.

Kanske rentav stadens miljöansvariga äntligen kunde tänka sig att mäta oljudet?

Om inte en sådan ny mätning visar en klar minskning av oljudet och ett klart lägre värde än det föråldrade tillståndet tillåtit, har man kanske rätt att förvänta sig att Virtanens färgfabrik står för sitt ord och i enlighet med sina utfästelser äntligen gör något åt denna hälsoolägenhet?