Åbo stadsbibliotek bemöter kritik: Vi beklagar att era senaste besök har varit mindre lyckade

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Svar på insändare i ÅU 12.1.2026.

Biblioteket och skolorna i Åbo gör viktigt samarbete för att främja barns läsande.

På måndag till torsdag, under första timmen då biblioteket är öppet, är barnavdelningen Saga och ungdomsavdelningen Story stängda för allmänheten på grund av att vi håller sagostunder, bibliotekskurser för förskole-elever, bokprat för åk 2, 5 och 7 samt mediefostran för åk 4.

På fredagar öppnar vi redan klockan 9 för alla kunder, vilket vi hoppas underlättar biblioteksbesöken för andra skolklasser och grupper.

Barnen är välkomna på alla avdelningar och biblioteket är ett utrymme som är öppet för alla.

Informationen om barnavdelningen Sagas öppettider finns både på stadsbibliotekets hemsidor och i Vaski-nätbiblioteket.

Tyvärr är sökmaskiners resultat inte alltid fullständiga.

Vi beklagar att era senaste besök har varit mindre lyckade.