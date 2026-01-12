Vem är välkommen till stadsbiblioteket i Åbo?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Vi besöker gärna Åbo stadsbibliotek i vår roll som lärare tillsammans med våra klasser.

Särskilt då vi vill uppmuntra och inspirera till läsning, något som är väldigt viktigt i en nutid med allt färre aktivt läsande barn.

Stadsbiblioteket har ett stort utbud svenska böcker, aktuell barnlitteratur och en inspirerande läsmiljö.

Dessutom erbjuder biblioteket kunnig personal som gärna hjälper till – dessutom ofta på svenska.

Till vår stora besvikelse, och förvåning, har vi flera gånger blivit dåligt bemötta då vi besökt stadsbiblioteket med våra elever.

Barnavdelningen har ofta varit bokad, utan att det informerats om det på nätet, så att vi behövt ordna annat program i biblioteket medan vi väntar på att få tillträde.

Det har vi försökt se som ypperliga tillfällen för eleverna att få bekanta sig med byggnaden samt alla tjänster och möjligheter biblioteket erbjuder.

Otrevliga kommentarer om vår vistelse i biblioteket påverkar barnen, som aktivt följt bibliotekets regler och respekterat andra användare och de allmänna rummen.

I samband med detta har vi stött på kommentarer från övriga biblioteksbesökare samt en del personal som har menat att barn endast hör till barnavdelningen.

Vad sänder detta för budskap åt våra elever?

Sådana här besök och bemötanden lämnar oss frågande: Vem är välkommen att besöka stadsbiblioteket?

Hur kan vi som samhälle tillsammans främja barns läsintresse? Hur kan vi samarbeta så att vi alla känner oss välkomna och trygga i de gemensamma rum staden erbjuder?