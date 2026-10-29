Äldre man försvunnen i S:t Karins – polisen ber om tips

Privat Den 78-åriga mannen försvann från sitt hem på onsdagskvällen.

Polisen letar efter en 78-årig man som är försvunnen. Mannen lämnade sitt hem på Karhunkatu i Poikluoma med bil på onsdagskvällen.

Mannen är 176 centimeter lång, smal och klädd i gråa byxor och blå rock.

Han använder glasögon och har eventuellt en mörk keps på huvudet.

Den försvunna mannen rör sig eventuellt med en brun Ford Mondeo från 2011, registernumret är RTA-416.

Det är inte säkert att mannen hittar hem själv och han kan ha svårt att klara sig i främmande miljöer, meddelar polisen.

Ring polisen på 0295 447 088 om ni ser mannen.