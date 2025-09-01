Ambulansläget i västra Nyland är ohållbart – ”Invånare i regionen har all anledning att känna oro”

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Under ett besök i Hangö i fredags fick jag ta del av den verklighet som räddningsverkets personal lever med varje dag.

Det som framkom var oroande.

Ambulansresurserna i den västligaste delen av västra Nyland är inte tillräckliga.

Med tanke på de långa avstånden och den begränsade jourverksamheten vid Raseborgs sjukhus är situationen ohållbar – och riskabel.

Raseborgs jour fungerar idag från klockan 8 till 20, men enligt personal på plats tar ambulanser i praktiken endast emot patienter där fram till klockan 18.

På många håll är ambulansen det enda transportalternativet till vård, särskilt nattetid då FPA-taxi inte är tillgänglig.

Provtagning sker bara under tjänstetid.

Detta innebär att fler patienter i behov av akut vård måste köras till Lojo eller ännu längre bort, något som kraftigt ökar trycket på de redan ansträngda ambulansresurserna.

Invånare i regionen har all anledning att känna oro.

När beslutet om att begränsa jouren i Raseborg gjordes, togs ingen helhetsbild över konsekvenserna fram.

Välfärdsområdet ansvarar för jourverksamheten, medan HUS ansvarar för ambulansverksamheten – men ingen verkar ha tänkt på hur man ska ta sig från Hangö udd eller skärgården i Raseborg till närmaste öppna jour.

Därtill planerar Försvarsmakten att växa i Raseborg genom utökad verksamhet för Nylands brigad, vilket sannolikt kommer att öka behovet av vård ytterligare.

Det vore därför motiverat att se över Raseborgs sjukhus profil på nytt.

Den här utvecklingen är oroande.

I veckan kommer jag att lyfta frågan om ambulansresurser med HUS ledning i samband med ett möte om regionens specialsjukvård.

Det är dags att agera innan bristen på resurser får allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa.