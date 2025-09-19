Andra stadiets studerande ska inte behöva betala för sina läkarbesök

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Från och med hösten har välfärdsområdet i Egentliga Finland, Varha, beslutat att börja uppbära avgifter för myndiga andra stadiets studerandes läkarbesök samt vissa läkarintyg.

Att uppbära avgifter för läkarbesök av gymnasie- och yrkesstuderande kan leda till att unga väntar för länge med att söka hjälp, eller helt avstår från att gå till läkare.

Detta är beslut som slår hårt mot unga – en grupp som redan idag ofta lever på knappa resurser.

Att uppbära avgifter för läkarbesök av gymnasie- och yrkesstuderande kan leda till att unga väntar för länge med att söka hjälp, eller helt avstår från att gå till läkare.

Det kan i sin tur förvärra både fysiska och psykiska problem och på längre sikt leda till högre kostnader för samhället.

Utbildningstiden är en period då vi borde stötta unga, inte lägga fler hinder eller kostnader i vägen.

När många redan kämpar med hyror, brist på sommarjobb och stigande levnadskostnader är varje extra avgift ett utmaning.

Alla unga förtjänar lika rätt till hälsa och välmående – oavsett bakgrund eller plånbok.

Därför anser Svensk Ungdom i Egentliga Finland att Varha bör tänka om, och värna om en jämlik vård, som i fortsättningen också skulle vara avgiftsfri för andra stadiets studerande.