Det behövs en konsekvensutredning om Aftonro

SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas anser att äldrevården är en form av socialvård som ska ges så nära klientens bekanta livsmiljö som möjligt.

Välfärdsområdet Varha får dessutom extra pengar av staten för att kunna erbjuda en likvärdig service även i skärgården där avstånden är långa och det ofta krävs speciallösningar för att uppnå en godtagbar servicenivå.

SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas finner att ärendets beredning är bristfällig. I beredningen saknas en konsekvensutvärdering, om hur en eventuell indragning av verksamheten vid Aftonro i Iniö skulle påverka skärgårdssamhället i Iniö.

I beredningen finns även grova fel.

I beredningen har man inte beaktat Skärgårdslagens stadganden i lagens sjätte paragraf:

”Utöver vad som i paragraf 5 är stadgat bör stat och kommun draga försorg om att skärgårdens bofasta befolkning har tillgång till övrig basservice samt i skärgårdsförhållanden nödig specialservice till skälig kostnad och på skäligt avstånd.

Såsom i 1 mom. avsedd basservice anses sedvanlig närservice i fråga om hälso- och socialväsen, skol- och kulturväsen, handel och telekommunikationer som elenergi.”

SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas yrkar på att Egentliga Finlands välfärdsområde, Varha, skrinlägger planerna på att lägga ner basservice i Iniö.