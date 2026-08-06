Digital delaktighet måste omfatta också äldre

Eeva-Johanna Eloranta (SDP), riksdagsledamot, ledamot av framtidsutskottet och kulturutskottet

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Digitaliseringen har förändrat vårt samhälle i snabb takt. I dag är digital kompetens och mediekunnighet en självklar del av de färdigheter som behövs för att kunna delta fullt ut i samhället. För många myndighets- och banktjänster är de digitala kanalerna redan det naturliga förstahandsvalet, vilket gör att tillräckliga digitala färdigheter blir allt viktigare.

Samtidigt får digitaliseringen inte innebära att människor lämnas utanför. Även om fler tjänster erbjuds digitalt måste det alltid finnas fungerande alternativ för dem som av olika orsaker inte kan använda dem, exempelvis på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller bristande digital vana.

En utveckling som väcker oro är att många äldre känner sig tvungna att överlåta sina bankkoder till en anhörig för att kunna sköta sina ärenden. Det innebär inte bara en säkerhetsrisk utan begränsar också den enskildes självbestämmanderätt. Var och en ska ha möjlighet att själv hantera sina bank- och myndighetsärenden på ett tryggt sätt.

Statistik visar att många finländare mellan 65 och 74 år har goda digitala färdigheter, men samtidigt finns en betydande grupp som fortfarande inte använder internet alls.

Därför behöver Finland ett starkt och lättillgängligt system för digitalt stöd. Många får hjälp av familj eller vänner, men långt ifrån alla har ett sådant nätverk. Ingen ska vara beroende av sina närstående för att kunna delta i det digitala samhället.

Statistik visar att många finländare mellan 65 och 74 år har goda digitala färdigheter, men samtidigt finns en betydande grupp som fortfarande inte använder internet alls. Skillnaderna beror sällan på åldern i sig, utan snarare på vilka möjligheter man haft att ta del av den digitala utvecklingen under livet. Vissa använde digital teknik redan i arbetslivet, medan andra haft betydligt färre tillfällen att bygga upp sin kompetens. Med rätt stöd, tålamod och uppmuntran kan de flesta utveckla sina färdigheter.

Biblioteken spelar här en särskilt viktig roll. De finns i hela landet, är öppna för alla och erbjuder en naturlig miljö för handledning. Genom samarbete mellan bibliotek, organisationer och frivilliga kan fler få praktisk hjälp att använda digitala tjänster. På flera håll i landet finns redan lyckade exempel på sådana verksamheter.

Vi borde också utveckla fler övningsmiljöer där människor tryggt kan bekanta sig med digitala tjänster utan att använda egna bankkoder eller personuppgifter. Banker, myndigheter och andra serviceproducenter kunde tillsammans skapa lösningar som gör det lättare att lära sig innan man använder de riktiga tjänsterna.

Digitaliseringen ska vara ett verktyg för delaktighet – inte ett hinder. Därför behöver vi både satsningar på digital kompetens och en fortsatt möjlighet att uträtta ärenden på andra sätt. Endast då kan vi säkerställa att alla, oavsett ålder eller livssituation, har likvärdiga möjligheter att delta i samhället och fatta beslut om sina egna angelägenheter.