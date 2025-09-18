Flervåningshus får inte plats på Kyrkoesplanaden 20 i Pargas

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jag såg till min stora förvåning en annons i Pargas Kungörelser 11.9 om två flervåningshus på adressen Kyrkoesplanaden 20.

Har man i Pargas stad varit så okunniga att man beviljat byggnadslov för detta projekt?

Tomten är ju totalt för liten för två stycken flervåningshus och omgiven av vägar.

De flesta har väl idag två bilar i varje hushåll. Var ska de parkeras?

Hur ska eventuella utryckningsfordon nå fram?

Fast kanske de inte behövs, för med de priser som var angivna i annonsen, så blir nog lägenheterna osålda!