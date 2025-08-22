Förbindelser i Houtskär och Iniö ännu en gång – ”Vi som är beroende av bussar kan varken fara bort eller komma tillbaka”

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Vi fick tillbaka en tur till Norrby, vilket är mycket bra och nödvändigt.

Men varför prioriterar Pargas stad Torsholma fram om egna kommuninvånarnas förbindelser?

Tidtabellen utgår från att passagerare åker bil.

Vi som är beroende av bussar kan varken fara bort eller komma tillbaka.

Att åka härifrån en vardag är ännu omöjligare.

Vi har begränsad rörlighet, vilket gör att livskvaliteten sjunker.

Bussen till Houtskär avgår 9.55 från Pargas och är i Näsby 12.15 .

Båten avgår inte längre från Näsby utan Roslax och då redan kl 12!

Behöver man åka t.ex på läkarbesök till Pargas på en måndag, kan man inte komma tillbaka förrän på fredag!!!

Det är den enda dagen vi kan ta den bussen.

Eftermiddagsbussen avgår kl 13.40 från Pargas och är i Roslax kl 16.

Finnö avgår kl 18!

Två timmars väntan på en brygga på att båten ska anlända från Torsholma. Torsholma är inte Pargas stad!!

Att åka härifrån en vardag är ännu omöjligare.

Det går inte att hålla skärgården levande och bebodd om invånarnas rörlighet förhindras.

Bussen avgår från Näsby, dit kommer vi endast på tisdagar med anropstaxi, taxin är där 10-tiden, drygt fyra timmar före bussen avgår 14.10.

De andra Iniöholmarnas förbindelser med Kivimo förbättrades, medan våra försämrades.

De kan komma och fara när de vill flera gånger om dagen medan vi sitter fast för att busstidtabellerna aldrig beaktas.

Det anses att för Finlands säkerhet borde de yttre holmarna vara bebodda.

Det går inte att hålla skärgården levande och bebodd om invånarnas rörlighet förhindras.