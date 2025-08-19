Förslaget att avsluta verksamheten i Aftonro i Iniö är inte i linje med tidigare beslut

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Pargas stad är förvånad att Varha förslår förändringar i servicenätverket, trots att man fattat beslut om hur servicenätverket ska se ut till slutet av år 2026. Verksamheten i Aftonro på Iniö har en stor lokal betydelse för befolkningen i Iniö och skärgårdens livskraft.

LÄS OCKSÅ Nu är det upp till välfärdsområdets politiker att rädda Aftonro i Iniö – tjänstemännens åsikt är klar

Finansministeriet betalar ett skärgårdstillägg som statsandel till kommunerna i skärgården.

Också välfärdsområden får finansiering på grundval av karaktär av skärgård.

Det ekonomiska stödet till skärgårdsområdena är ett viktigt tillägg för att upprätthålla offentliga tjänster och främja jämlikhet för skärgårdsborna.

Pargas stad hoppas att man även inom Varha förstår att verksamheten i skärgården inte fungerar enligt samma premisser som i större tätorter.

Ordnandet av tjänster i skärgårdsområdena medför tilläggskostnader som syns till exempel i ordnandet av skoltransporter, räddningstjänsterna, produktionen av social- och hälsovårdstjänster samt utvecklingen av vatten- och avloppsinfrastrukturen.

Varha får årligen pengar från staten för att upprätthålla tvåspråkig service i skärgården.

År 2025 får Varha cirka 18,7 miljoner euro för att finansiera verksamheten i skärgården. För att finansiera den tvåspråkiga verksamheten får Varha drygt 14 miljoner euro år 2025.

Pargas stad hoppas att man även inom Varha förstår att verksamheten i skärgården inte fungerar enligt samma premisser som i större tätorter.

Det nationella skärgårdsprogrammet för åren 2024–2027 slår fast att det ska finnas fungerande tjänster i skärgården.

En förutsättning för att bo i skärgården är att skärgårdsborna har tillgång till offentliga och privata tjänster.

Offentliga tjänster som är viktiga för ett smidigt vardagsliv är till exempel småbarnspedagogik, undervisning, hälsotjänster och äldreomsorg, underhåll av infrastruktur samt vattenförsörjning och avfallshantering.