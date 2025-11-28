”Gör som vi på Ramsö på söndagar klockan 14”

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Denna höst har vi fått en oroväckande nyhet: nu är nämligen Egentliga Finlands invånare plötsligt sjukast i hela landet!

De flesta sitter för mycket, motionerar för lite, övervikt drabbar allt fler med påföljande krämpor, våra kostvanor är inte de bästa.

Många lider av psykisk ohälsa och alkoholkonsumtionen är alltför hög. Upp till 40 procent av skoleleverna har så mycket hälsoproblem och dålig kondition att de har svårt att klara vardagen.

Hur i all världen kunde det gå så här, så snabbt? Detta diskuterar Varhas fullmäktige den 3 december.

Nyheten innebär förstås ytterligare utmaningar för Varha, som nu på eget bevåg, för att rädda det som räddas kan, har valt att gå mot lagen och utgår i sin ekonomiplanering från att ekonomisk balans inte uppnås under 2026 som lagen nu kräver, utan först 2028.

Nyss fick vi veta att agerandet godkänns av regeringen.

Även om vi inte vet om det blir ett år eller två (tyvärr kom beskedet alldeles för sent för många välfärdsområden som redan tvingats stänga mängder av hälsocentraler).

Om Varha får bara ett år tilläggstid så är det fortfarande jobbigt att motarbeta den förskräckliga centraliseringsplan tjänstemannakåren nyss har serverat oss. Som vi beslutsfattare förstås på inga villkor vill godkänna, men pengar behövs och vår sjuka befolkning behöver både närservice och mera specialiserad.

Hela oppositionen har krävt tillräckligt med tilläggstid åt alla välfärdsområden. Det hade varit den enda riktigt rätta vägen att gå.

Dags för oss alla nu att fundera på vad vi också själva kan göra för att må bättre.

Det finns många sätt och lite roligt måste man kunna ha. Här på ön började vi under coronapandemin vandra tillsammans till olika platser, oftast upp på höga berg (sådana har vi gott om).

Halvvägs åt och drack vi vad vi hade med oss i ryggsäckarna. Och pratade om ditt och datt. Söndagar klockan 14.

Nu har vi börjat med vandringar på nytt, både för att det är hälsosamt och för att det är så trevligt att göra det tillsammans.

Rekommenderas åt andra också. På ön Karlö långt i norr begärde kommunen att den största föreningen där skulle börja ordna eftermiddagsdans. Så nu dansas det på Karlö. Bra för kropp och själ.

Vardagsmotion, kultur, en aktiv fritid, gemenskap, frisk luft och god hälsosam mat. Det skulle man så gärna unna alla, men för att förverkliga det behövs hela samhället och också vi själva.