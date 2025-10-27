Hemleverans av alkohol är en hälsorisk

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Landets regering tycker att medborgarna behöver få ökad tillgång till alkohol.

Därför har man nu avgett ett förslag som ska möjliggöra näthandel och hemleverans, inkluderande även leverans av starka drycker från utlandet.

Enligt vår och många andras mening finns det skäl att ifrågasätta detta.

Förslaget är – om det går igenom – ännu ett steg bort från en ansvarsfull alkoholpolitik som beaktar såväl sociala som hälsomässiga skadeverkningar.

Regeringen hade nästan samma reformförslag på gång redan för ett år sedan, men förslaget drogs då tillbaka.

Också denna gång applåderas regeringens förslag av aktörer som har egen ekonomisk vinning av lagändringen, som t.ex handel, bryggerinäring och transportföretag, medan instanser medan sakkunskap inom social- och hälsovårdsarbete, ungdomsarbete samt förebyggande rusmedelsarbete är kritiska.

Det nya förslaget var ute på remiss under en kort tid mitt i sommaren, men ändå har många utlåtanden avgetts.

De finns alla tillgängliga om man loggar in på sidan utlåtande.fi.

Av utlåtandena framgår att man kan befara att näthandel och hemleverans av alkohol skulle försvåra kontrollen och få stora konsekvenser i familjer som befinner sig i ekonomisk utsatthet och ofta redan brottas med missbruksproblem.

Enligt en rapport som Institutet för hälsa och välfärd, THL, publicerade i fjol beräknas hela 89 000 minderåriga barn ha biologiska föräldrar som har eller har haft allvarliga missbruksproblem innan barnet blivit myndigt.

Regeringen borde dra tillbaka förslaget om nätförsäljning och hemtransport av alkohol.

Redan nu har regeringen genomfört stora nedskärningar i stöden till det förebyggande rusmedelsarbetet och att social- och hälsovården pressas hårt av inbesparingar.

Om förslaget trots allt når riksdagens plenum så hoppas vi att riksdagsledamöter från både regeringspartierna och oppositionen kan enas om att fälla det.