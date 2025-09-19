Hjortman svarar Wass: Det här mordet handlar om mer än politiska ståndpunkter

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jag vill tacka Janne Wass för repliken i god ton (18.9).

Jag håller naturligtvis med Wass om att det krävs mer än ”diskussioner om huruvida man får kalla vidriga människor för vidriga, rasister för rasister eller fascister för fascister” för att förhindra det politiska våldet.

Men att kalla en människa vidrig hjälper inte heller, det spär på det infekterade politiska klimatet.

Wass frågar om jag vill hävda att vänstern är mer våldsam än högern. Förstås inte, men jag ville peka på siffror som visar att liberala i USA i oroväckande utsträckning anser att politiskt våld är berättigat.

Ett politiskt motiverat mord som utförts så offentligt som det här handlar om mer än politiska ståndpunkter.

Det är något större som står på spel än hur man förhåller sig till de uttalanden av Kirk som väckt mest reaktioner på sociala medier.