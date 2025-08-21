”Hur går det för dementa och personer som inte själv förmår värma sin mat?”

Finns det ingen instans i vårt samhälle, Finland, som kan ingripa och sätta stopp för Kaareas behandling av äldre.

Har vi äldre inget mänskovärde längre?

Vi har jobbat och slitit för vårt land och nu då vi blir äldre kan vi lämnas utan daglig mat.

Det är fy skam att maten tillreds i Nystad och därifrån transporteras ut till äldre i till exempel Houtskär.

Redan transporten från Nystad till Houtskär tar minst fem timmar och så ska man väl lämna mat i Pargas, Nagu och Korpo och Norrskata på samma resa.

Dessutom har man då i sin vishet bestämt att leverans ska ske endast två gånge per vecka.

Hur går det för dementa och personer som inte själv förmår värma sin mat?

Inte blir maten heller godare av att tillredas i Nystad i stället för de lokala köken som funnits i våra äldreboenden.

Våra äldre är ej betjänta av en sådan behandling.