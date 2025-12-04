I regeringens stora bluffshow får barn och unga betala priset

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Detta är inte politik som görs för barnen – det är politik som görs på barnens bekostnad.

Det är höjden av hyckleri att regeringen för bara ett par veckor sedan, under barnrättsveckan, talade vackert om barnen, men samtidigt fattar beslut som driver över 30 000 barn in i fattigdom, försämrar familjernas tjänster och försätter småbarnspedagogiken och skolornas vardag i en svår situation.

Som politiker som arbetar för barnens och de ungas frågor äcklas jag av en sådan bluff, när verkligheten är att inte alla barn har mat till jul eller hela kläder under skoldagarna.

Trädet känns igen på frukten, och denna regerings frukt ser vi i form av växande fattigdoms-, arbetslöshets-, skuldsättnings- och vårdköer.

Vackra ord räcker inte när handlingarna saknas. Finländarna ser detta och är frustrerade.

Regeringen säger att den ska lösa problemen inom social- och hälsovården, men i verkligheten förfaller tjänsterna, arbetstagarna utmattas och köerna växer, medan regeringen står handfallen och skyller på den förra regeringen.

Regeringens social- och hälsovårdstal är i praktiken ett illusionsnummer: man lovar att allt ska lösas, men låter bli att göra det arbete som lösningarna skulle kräva. Det är bluff – inte en korrigering.

Regeringen säljer en bild av att få ordning på ekonomin – trots att siffrorna visar motsatsen. Det är alltså bluff att hävda att ekonomin är under kontroll.

Regeringen påstår också att den har vänt skuldskeppet, trots att Finland i verkligheten är på väg att hamna under EU:s särskilda uppsikt.

Om skeppet verkligen hade vänt skulle vi inte vara i denna situation.

Från denna regering har vi nu sett två och ett halvt år av den ena bluffen efter den andra: social- och hälsovårdsbluffen, ekonomibluffen – och nu barnbluffen.

Av regeringens stora bluffshow blir det till slut landets barn och unga som får betala det högsta priset.

Om inte kursen ändras kommer dagens barn och unga att få bära en orimlig mänsklig och ekonomisk börda långt in i framtiden.

Vi har modet att reformera beskattningen så att vi uppmuntrar det samhället behöver mer av – arbete, företagsamhet och innovationer – och sätter en prislapp på det vi vill ha mindre av, såsom miljöförstöring.

Vi Gröna publicerade förra veckan för tredje gången under denna regeringsperiod en alternativbudget, där vi visar att statsekonomin kan anpassas lika mycket som regeringen gör – utan att skära i stöd för barn och unga, utan att underminera välfärden och förtroendet för basservicen, utan att driva människor in i fattigdom eller unga in i hopplöshet.

Det handlar om val, och vi väljer att bygga ett tryggt och gott Finland för alla.

Samtidigt påskyndar vi den cirkulära ekonomin, som kan bli Finlands nästa marknadsfördel och en del av EU:s strategiska självförsörjning.

Vi har modet att skära där regeringen inte vågat, trots att det vore både mänskligare och mer hållbart än att skära i barn och unga: vi skulle skära nästan en miljard i miljö- och ekonomiskt skadliga stöd.

På så sätt skulle vi skapa utrymme för växande branscher, i stället för att – som regeringen – snedvrida marknaden eller klamra oss fast vid krympande branscher såsom pälsnäringen.

I vår vision är Finland inte bara ett land som exporterar massa, utan en ledande innovationsnation.

På detta sätt skulle vi ha råd och möjlighet att satsa på utbildning, barn, unga, klimat, natur och hållbar tillväxt. Vi skulle lyfta 44 000 låginkomsttagare ur fattigdom.

Vi skulle göra allt detta eftersom dessa val är både mänskliga och ekonomiskt hållbara på lång sikt. Finland kan klara sig – när vi väljer modet.

