Jämlikhet kräver särlösningar, speciellt när det gäller vården

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Vården i Egentliga Finland kan inte organiseras på exakt samma sätt överallt.

För att nå verklig jämlikhet i hela regionen krävs flexibla lösningar som anpassas efter lokala förhållanden – särskilt i skärgården, där avstånden är långa och behoven varierar.

Varha, välfärdsområdet i Egentliga Finland, är i många avseende välfungerande och de centrala vårdfunktionerna får ofta beröm.

Men speciellt i skärgårdsområdena måste lokala behov, förutsättningar och språkförhållande tas i beaktande genom att särlösningar skapas.

En förbättring skulle vara att låta den nya tvåspråkiga vårdscentralen i Kaskisbacken koordinera den svenskspråkiga vården.

Då kan vården samordnas bättre, vilket bidrar till tillgänglighet och kvalitet – oavsett var i regionen man bor.

Det räcker inte med information på två språk, det handlar om att få vård som fungerar i praktiken.

Stödet till tredje sektorn ska bevaras.

Föreningar och organisationer bidrar till tryggheten och funktioner i våra lokalsamhällen.

Vi behöver också ett närmare samarbete mellan Varha och kommunerna, till exempel inom matservicen, där lokala särlösningar kan bidra till kvalitet, hållbarhet och trivsel, genom att undvika långa transporter av sådant som kan produceras lokalt.

SFP i Egentliga Finland vill se en vård som fungerar jämlikt för alla – också i skärgården.