Kandidaterna till svenskans bästa ord visar vad som finns bakom språkets yta

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Nyligen efterlyste Språktidningen i Sverige de bästa orden i svenskan. Läsarna skickade in cirka 8 000 ord av vilka dessa 10 vaskades fram:

Allemansrätt, dagsmeja, fika, förgätmigej, förlåt, ju, kanske, lagom, morgonrodnad, tillsammans.

De bästa orden står för något mycket svenskt som de flesta kan omfatta.

Allemansrätt och tillsammans är viktiga begrepp i Sverige och Finland.

Likaså bör man vara ödmjuk och kunna säga förlåt.

Ordet kanske står för samma ödmjukhet inför ödet, liksom också ju vädjar till något gemensamt

Ordet lagom säges vara det mesta uttrycket för den svenska mentaliteten.

Det gäller också för den finlandssvenska.

Min mormor inpräntade alltid i mig att man skulle vara lagom – vilket inte hindrade henne från att vara oerhört stolt över min morbrors gamla fina skolbetyg som var långt ifrån lagom.

Jag är inte alldeles säker på att lagom är en rent finsk dygd. Google translate ger ”aivan oikein” som finsk översättning av lagom.

Fika är minsann något mycket rikssvenskt. Bakom fika står dricka kaffe, en vana som är om möjligt ännu vanligare i Finland än Sverige låt vara att ordet fika (ännu?) inte etablerat sig här.

Förgätmigej är ett vackert ord och ett vackert namn. Det blev för några år sedan valt till svenskans vackraste ord.

Man vill bli ihågkommen och de gamla formerna förgäta och ej ger en lätt magisk lyster åt ordet.

Legenden gör det än mer romantiskt: En riddare går med sin älskade längs stranden av en flod. Han har just plockat några vackra blommor då han faller i vattnet och innan hans tunga rustning drar ned honom i djupet kastar han buketten till sin älskade med orden: Förgät mig ej!

Många fina ord ryms inte med. Ett nyord är mansplaining som betecknar mäns lite nedlåtande förklaringar om hur det verkligen ligger till.

Det som saknas är förstås sisu, men personligen ser jag det som ett mycket finskt, inte finlandssvenskt ord. Nån vidare sisu har jag personligen nog inte.

På finländsk botten skulle man gärna tillägga kiva. Och faktiskt borde kul vara med på den rikssvenska listan.

Vad är då dagsmeja? Det är ett vårligt töväder som bär med sig hopp om ljusare tider.

De tio orden är kandidater för beteckningen Svenskans bästa ord. Röstningen bland läsarna är i full gång. Det är förstås ett jippo men orden säger något om vad som finns bakom språkets yta.

Här kan du läsa fler kolumner av Leif Höckerstedt.