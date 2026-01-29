Korrigering till Ohisalo, Olin och Hemming

I debattinlägget (ÅU 28.1.2026) tog Maria Ohisalo, Bicca Olin och Jonathan Hemming ställning i en viktig fråga, nämligen miljöskydd.

En punkt gällande Business Finlands beslutsfattande behöver dock korrigeras.

Vi var medvetna om den utmanande Natura-frågan när vi fattade beslut om skattelättnad för AA Sakatti Mining och vi förstår fullt ut de farhågor som är relaterade till den.

I motsats till vad som antyds i debattinlägget kunde investeringsprojektets potentiella skada på miljömålen inte användas som ett bedömningskriterium när man fattar beslut om skattelättnad.

Sakatti-beslutet grundar sig på en paragraf i lagen om skattegottgörelse som rör produktion av väsentlig utrustning, komponenter och råvaror med tanke på omställning till en klimatneutral ekonomi.

Principen ”att inte orsaka betydande skada” (DNSH-principen) nämns inte i den aktuella lagparagrafen som ett kriterium för beslutsfattandet.

Business Finland har inte haft något utrymme för skönsmässig bedömning i skattelättnads besluten, d.v.s. skattegottgörelsen ska beviljas alla sökande som uppfyller de kriterier som anges i lagen.

Det som är utmärkt är att miljö- och andra konsekvenser av investeringsprojekt bedöms noggrant. Endast investeringsprojekt som klarar tillståndsprocesserna kan gå vidare till det stadium där de kan dra nytta av skattegottgörelsen.