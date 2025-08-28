Nedskärningar får inte drabba organisationer som hjälper våldsutsatta

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Regeringen samlas till budgetförhandlingar under nästa vecka. Jag är djupt oroad över att stödet till organisationer som arbetar mot våld och för jämställdhet kan komma att drabbas av ytterligare nedskärningar.

Våld mot kvinnor är ett av Finlands största samhällsproblem. I en tid när behovet av stöd är stort måste regeringen stå upp för de organisationer som gör livsviktigt arbete – inte försvaga dem.

När organisationerna förlorar sina resurser är det kvinnor och barn som utsätts för våld som får betala priset.

Om stödet skärs ner riskerar hjälplinjer och chattar att stänga, skyddshem att bli överfulla och det förebyggande arbetet att försvagas.

Konsekvenserna blir att våldet inte kan stoppas i tid. När organisationerna förlorar sina resurser är det kvinnor och barn som utsätts för våld som får betala priset.

Organisationerna gör ett kostnadseffektivt arbete som sparar både mänskligt lidande och offentliga resurser. Varje euro som satsas ger mer tillbaka än den kostar.

Att investera i organisationernas arbete är att investera i trygghet, jämställdhet och hälsa. Nedskärningar vore kortsiktigt och ansvarslöst.

Jag uppmanar därför regeringen att försvara stödet till organisationerna och säkerställa att kvinnor och barn som utsätts för våld får den trygghet och hjälp de behöver.

Regeringen måste ta ansvar och stoppa nedskärningarna.

Våldsutsatta behöver mer stöd – inte mindre.