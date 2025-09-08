”Otto Bruun verkar se problem i saker som man redan för länge sedan har löst på lokalt plan”

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jag ser det som en väldigt bra sak att vi över partigränserna kan jobba för att också skärgårdsbefolkningen och den svenskspråkiga befolkningen får tillgång till jämlik och bra vård och omsorg.

Jag ser framemot ett fördjupat samarbete och förståelse för dessa frågor där SFP traditionellt stått rätt ensamma.

I många vårdfrågor är vi helt eniga med Otto Bruun, men jag vill ändå komma med några rättelser till hans påståenden 4.9.2025.

För det första; finansieringen till välfärdsområdena bygger på den finansieringsmodell som Vänsterförbundet var med och skapade under förra regeringsperioden och där Vänsterförbundet satt på social- och hälsovårdsministerposten.

Målet för modellen som Vänsterförbundet var med och sydde ihop, var att stävja kostnaderna.

Ungefär en tredjedel av hela Finlands budget går till social- och hälsovården och finansieringen för vården ökade i år med hela 2,2 miljarder euro, men kostnadstrycket är fortsättningsvis enormt.

Alla är väl införstådda i att man måste spara.

Frågan är snarare hur man sparar – och där anser vi inom SFP att Varha har stora brister i lokalkännedomen och hur man effektivt kan ge service på svenska och i skärgården.

För det andra; fint att invånarna lär sig mer om Varha, men den största problematiken ligger nog i det att Varha inte förstår befolkningen.

SFP är starkt av den åsikten att välfärdsområdena är en serviceproducent som ska finnas till för sina invånare – inte tvärtom.

För det tredje; Bruun påstår att Pargas stad inte tagit sitt ansvar och blandar ihop olika roller och befogenheter.

Bruun verkar dessutom se problem i saker som man redan för länge sedan har löst på lokalt plan.

Pusslet med färjetidtabeller (som inte hör till Pargas befogenheter) är som alla skärgårdsbor vet mycket komplicerat och är en kompromiss av resurser och behov.

Därför har vi flexat med arbetstider så att det fungerar i praktiken. Så har vi alltid jobbat i skärgården och så kommer vi också att jobba framöver.

När det gäller bostäder på Iniö så finns det ett tiotal hyresbostäder där äldre kan bo, men också där Varhas anställda kan bo. Också den här biten är alltså löst sedan länge.