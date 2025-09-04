Lokala vårdtjänster behöver stöd även från riks- och kommunpolitiker

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Sandra Bergqvist (ÅU 4.9) skriver att när ”välfärdsområdet sparar är det någon annan som står för notan”.

Jag håller med Bergqvist om problemen med kortsiktiga inbesparingar.

Men man kan fråga Berqvist varför hon inte beaktar att Varhas sparkrav i det här fallet kommer direkt från regeringen Orpo, som SFP fortsatt vill stöda och där Bergqvist tills nyligen suttit som minister.

Den sittande regeringen väljer i budgeten 2026 fortsatt att prioritera skattelättnader för de allra rikaste på bekostnad av vården och välfärdsområdenas finansiering.

ÅU har bevakat frågan om Iniö och Aftonro med stort engagemang. Som politiker inom Varha ser jag att det är positivt att förståelsen om Varha förbättras.

Samtidigt som ÅU skrev flera artiklar om äldrevården på Iniö byggde vi som lokalpolitiker inom Varha en politisk majoritet över språkgränserna för att äldreboendet Aftonro i Iniö får fortsätta.

I bästa fall kan man nu bygga en grund för fortsatt verksamhet vid Aftonro, som gör att äldreboendets framtid kan säkras när servicenätverket nästa gång granskas inom Varha våren 2026.

I vänsterns grupp är vi glada för att vi i förhandlingarna lyckades bidra till ett enhälligt beslut, som ger goda förutsättningar att fortsätta påverkansarbetet för Aftronros framtid.

Det här vill vänstern jobba för, men för att vi ska lyckas med det krävs att många aktörer också utanför Varha bidrar till arbetet.

Bergqvist argumenterar för Varhas ansvar men förringar Pargas stads ansvar.

Färjetidtabellerna skulle kunna gå bättre ihop med vårdpersonalens behov.

Bostadsläget i Iniö skulle kunna förbättras ur personalens synpunkt.

Pargas stad behöver se till att de kommunala radhusen i Iniö får ett bra underhåll, så att de kan utnyttjas av äldre på Iniö som har behov av daglig hemvård.

De här frågorna visar att Pargas stad spelar en nyckelroll för att verksamheten i Aftonro ska kunna fortsätta långsiktigt och för att bobarheten i Iniö ska utvecklas positivt.

Långvariga rimliga hyresavtal är till fördel för både kommunen och Varha, eftersom synergierna mellan gemenskapsboende, serviceboende och hälsocentral är avgörande för att verksamheten vid Aftonro ska kunna säkras långsiktigt.

Även de kommunala beslutsfattarna har ett ansvar.

Tjänstemannaförslaget om nedläggning i Iniö visade att strukturerna inom Varha inte tillräckligt beaktar språkliga rättigheter.

I Varha driver vänstern att man i framtiden bör göra en bedömning av eventuella nedskärningar på språkliga rättigheter.

Vår representant Johan Ekmans förslag för att ärendet bör beredas antogs av nationalspråksnämnden på mötet 27.8.

Det är ett steg för att garantera en struktur inom Varha där invånarna i skärgården bör höras redan under beredningen av eventuella nedläggningsbeslut.

Politiskt påverkansarbete återstår i Varha för att tjänstemannaledningen verkligen ska bidra till ökat förtroende för offentliga välfärdstjänster bland både personal och invånare.

Rikspolitikerna i regeringspartierna bör däremot kämpa mer för Varhas finansiering vid sidan av att slå vakt om skärgårdstillägget i statsbudgeten.

Det är inte rimligt att i den ekonomiska politiken prioritera enorma skattelättnader för de allra rikaste framom fungerande lokala vårdtjänster. Regeringen Orpo måste därför tänka om.

Frågorna om den statliga finansieringen och den kommunala politiken spelar en viktig roll om vi ska lyckas försvara äldreboenden i skärgården och i glesbygden när man bestämmer om Varhas framtida servicenätverket våren 2026.

De kommunala beslutsfattarna och rikspolitikerna kan inte gömma sig bakom ryggen på Varha, utan kommunerna och välfärdsområdena behöver bygga upp ett fungerande samarbete.

Lokala välfärdstjänster även i skärgården och i glesbygden förtjänar ett konsekvent stöd av alla aktörer.