Sjuttonåring stoppad på KAJ-konsert i Åbo – ”Är våra helylle finlandssvenska idoler farlig underhållning för tonåringar?”

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

En farmor lyckas bakom många virtuella väggar inhandla biljetter till KAJ:s konsert i Åbo 20.8 för sig och ett sjuttonårigt barnbarn.

Eufori!

Farmorn tar sig till Åbo, de tar en taxi till Logomo – och blir stoppade.

”Henkkarit”, det vill säga id-papper, frågas det efter och resultatet är att ingendera tar del av evenemanget.

Besvikelsen tär.

”K18” som svepte förbi farmorns ögon fastnade inte under köpbestyret, otrovärdigt som det är.

Är våra helylle finlandssvenska idoler farlig underhållning för tonåringar?

”Utskänkningsområde” är förstås betydligt viktigare kommersiellt än om någon ungdom måste gå hem i besvikelse?

Eller om någon äldre behöver rejäl upplysning: på grund av möjligheten att köpa alkohol att ta med in i salen är åldersgränsen arton också för det här evenemanget.