Skjut sommarlovet två veckor framåt

Privat Anders Adlercreutz, undervisningsminister och partiordförande, SFP

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Skolornas sommarlov är nu över i hela landet. Grundskolorna har startat höstterminen, trots att sommaren är som vackrast där ute.

Kommunerna kan själv välja när skolåret börjar och slutar, men i praktiken talar vi inte om stora skillnader.

I år var det skolavslutningar i maj i de flesta kommuner, och landets skolelever fick börja sitt sommarlov när maj månad övergick i juni månad. Flera veckor innan de flesta föräldrars semestrar tog vid.

Med fem barn som gått igenom grundskolan har jag många års erfarenhet av att försöka pussla ihop de första veckorna av sommarlovet.

Många barn har förmånen att vara på sommarläger de första veckorna, men det är förstås inte alla förunnat.

I dagens värld sitter många unga elever ensamma hemma under flera veckor innan familjens semestrar börjar på allvar.

Pusslet som många familjer kämpar med fungerar ibland bättre och ibland sämre. Men varför ska det vara så här?

Sommarlovet i Norden är historiskt kopplat till tiden då vi var ett agrarsamhälle. På sommaren behövdes alla i jordbruket, och under de intensiva sommarveckorna skulle alla händer som fanns tillgängliga vara i arbete på gården.

Jordbruket är intensivt under vår, sommar och höst, men idag ser vårt samhälle förstås väldigt annorlunda ut.

På landsbygden och i skärgården sysselsätter sommargäster och turister – och en mängd tjänster upprätthålls. Idag är det ändå inte i juni, i alla fall inte före midsommar, någon högsäsong för turismen.

Orsaken är enkel – semestrarna börjar betydligt senare än skolornas sommarlov.

Tanken på att flytta sommarlovet har väckts flera gånger under årens lopp. Man kunde ju tycka att det skulle vara självklart att vi behöver förändras i takt med att världen ändrats.

Jordbruket dominerar inte längre, och det verkar inte särskilt klokt att vi ännu har tidtabeller i skolan som är föråldrade.

Samtidigt sitter traditionen djupt, och trots tidigare diskussioner har ingenting hänt.

Men det att nånting inte lyckats tidigare behöver inte innebära att det skulle vara omöjligt

Jag har tillsatt en utredning på Undervisnings- och kulturministeriet kring en flytt av sommarlovet.

De flesta familjer skulle välkomna att barnens ledigheter är bättre koordinerade med de vuxnas.

Det är klart att utmaningarna är många. Vårterminen känns redan lång, och det är knappast ändamålsenligt att bara förlänga den utan att kompensera de extra dagar det innebär.

Men ett skolår som slutar två veckor senare, och börjar två veckor senare skulle ha en mängd fördelar.

Likaså skulle en längre säsong in i augusti vara välkommen också i den åboländska skärgården där också jag spenderar största delen av min semester.

Vi går miste om en mängd europeiska och globala turister som är vana att semestra senare.

Om servicen har stängt ner då den inhemska efterfrågan på tjänster stryps när skolorna börjar, så finns den inte heller tillgänglig för den tyska, tjeckiska eller franska turisten som gärna skulle lämna sina euron här.

Det finns mycket som talar för att vi borde flytta sommarlovet två veckor framåt.

Jag vet att det innebär utmaningar i början, men det måste vara möjligt. Finns det en vilja, finns det en väg.

