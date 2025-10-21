Specialistläkare på vårdcentralerna skulle ge bättre vård och lägre kostnader

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Vården i Finland är pressad. Personalbrist, långa köer och växande kostnader är verklighet överallt.

Samtidigt vet vi att lösningar finns –bara man vågar tänka nytt.Ett sätt vore att ta specialistläkarna närmare patienterna, till primärvårdens vardag.

När specialistläkare arbetar tillsammans med personalen på hälsostationerna förbättras vårdens kvalitet, väntetiderna blir kortare och antalet onödiga remisser till sjukhus minskar.

Erfarenheter från våra nordiska grannländer och från Nederländerna visar att det fungerar.

Patienterna får hjälp snabbare, och personalen känner sig mer delaktig och motiverad.

Vinsterna syns också i ekonomin.

Fler patienter kan följas upp tryggt inom primärvården, vilket sparar resurser i den dyrare sjukhusvården.

En färsk finländsk doktorsavhandling (Maria Lovén, maj 2025) bekräftar dessa erfarenheter.

Denna modell, internationellt känd som Primary CarePlus, har visat sig särskilt effektiv inom flera specialiteter: invärtesmedicin, geriatrik, psykiatri, barnmedicin, sjukdomar i rörelseorganen och lungsjukdomar.

Gemensamt för dem alla är att patienterna ofta behöver kontinuerlig uppföljning –något som kan göras tryggt på lokal nivå om rätt kompetens finns nära till hands.

För att det här ska fungera krävs att primärvård och specialiserad vård ingår i samma organisation, att informationssystemen talar med varandra och att specialistläkarna inte bara tar emot patienter utan också fungerar som mentorer för primärvårdens personal.

Inom Varha finns redan de flesta förutsättningarna.

Därför vore det naturligt att pröva modellen här – och varför inte börja med Kaskisbackens kommande tvåspråkiga vårdcentral, som väntas stå klar våren–sensommaren 2027.

Lokaler och verksamhet kunde planeras med detta i åtanke.

Med de erfarenheter som samlas där kunde modellen sedan införas i större skala.

När specialistläkare finns tillgängliga på vårdcentralerna vinner både patienterna, personalen – och hela vårdsystemet.