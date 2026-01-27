Svar till Nicke Wulff om spårvagnen

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Byggplaneringen av Åbo snabbspårväg har äntligen nått en ny fas då de nya kostnadsberäkningarna har publicerats.

Nicke Wulff missar i sin insändare att superbussalternativet endast är en uppskattning medan spårvägsalliansen har gett oss en mer realistisk beräkning av snabbspårvägsalternativet.

De har själva också meddelat att beräkningen av superbussalternativet dröjer in på våren. Dessutom har staten inte gett bidrag till några bussar i Helsingfors och Tammerfors förut heller.

Nu är det tyvärr också så att Norden haft många besvärliga erfarenheter av superbussar.

Kan skribenten och andra vänligen bekanta sig med Stavanger? Där är det så att kostnaden för superbussen ökade så kraftigt att projektet avbröts.

Låt oss undersöka läget i Malmö och Ålborg.

Där är det så att bara för att staten inte gav dem det bidrag som de behövde för sina spårvägar så blev det superbuss men de ville ha spårväg.

I Trondheim ser vi att de så kallade superbussarna inte fungerat bra i det vintriga klimatet.

I både Trondheim och Malmö har de nu utmaningar med att få sina bussar förnyade efter tio år, och de i Malmö är fulla i rusningstid.

I Göteborg och Bergen har man helt slutat att använda dubbelledbussar, och i dessa finns spårvägar.

I alla dessa städer finns också lokaltåg vilket Åbo inte heller har. Men lokaltåg på vår järnväg från Kråkkärret till hamnen skulle kräva så kraftiga investeringar i infrastruktur och dubbelspår att det inte heller är möjligt. Därtill krävs två byten för de flesta, och det svarar inte på behovet för massorna som åker fullsatta bussar till Kråkkärret i rusningstid.

Egentliga Finland är det överlägset största landskapet i Norden med en halv miljon människor, som fullständigt saknar lokal kollektivtrafik på skenor, och det här är verklighet.

Jag ber alla medborgare att förhålla sig sakligt och öppet till den nu aktuella byggplaneringen av Åbo snabbspårväg för att kunna dra slutsatser och ta beslut baserat på professionella bedömningar.

Superbussen ser billig ut i början, men låt oss undvika att köpa grisen i säcken.